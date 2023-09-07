Hakkari'de aşiret düğününde aynı manzara! Gelin kilolarca altınla süslendi Yüksekova ilçesindeki aşiret düğününe çok sayıda davetli katıldı. Düğünde damada 2 milyon TL para takılırken geline ise kilolarca altın takıldı.

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İHA

Aşiret düğünlerinde takılar göz doldurmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarının yükselmesine rağmen düğünlerde adeta altın yarışı yaşanıyor.

Bunun bir örneği de Hakkari'den geldi.

Düğüne akın ettiler

Yüksekova'nın önde gelen aşiretlerinden biri olan Diri aşiretinin ileri gelenlerinden Bahrem Geçirgen’in oğlu Yüksel Geçirgen ile Sima Bellier çifti dünyaevine girdi.

Yüzün üzerinde küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne İran, Irak ve farklı ülkelerin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden de aşiret liderleri, kanaat önderleri ve davetli katıldı.

Gelini altınla süslediler

Renkli görüntülere sahne olan düğünde damada 2 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.

"Allah herkese nasip eylesin bu duyguları"

İki gün boyunca düğünleri olduklarını belirten gelin Sima Bellier, “Çok güzel gidiyor düğünümüz. Çok mutluyum. Allah herkese nasip eylesin bu duyguları. Düğünümüze Irak, İran ve her yerden katılanlar oldu. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

"Çok yoğun ve kalabalık geçiyor"

Çok mutlu olduğunu belirten damat Yüksel Geçirgen ise “İki gündür güzel bir şekilde düğünümüz oldu. Türkiye’nin yanı sıra Irak ve İran’dan katılanlar oldu. Çok yoğun ve kalabalık geçiyor. Allah bu güzel günleri herkese nasip eylesin. Bizleri bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Kültürümüze uygun bir düğün yaptık"

Düğünün sağdıçlığını yapan Perviz Geçirgen de, “Düğünümüz bayağı kalabalık geçiyor. Hemen her yerden misafirlerimiz geldi. Bizde kültürümüze uygun bir şekilde köyümüzde düğünümüzü yaptık. Allah tüm gençlere bugünleri nasip eylesin. Bizim düğünümüze iştirak edip gelen herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)