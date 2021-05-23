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    Hakkari'de askeri üs bölgesinde 8 metrelik kar temizleniyor

    Yüksekova ilçesine bağlı Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde, Mayıs ayının sonlarında da karla mücadele sürüyor.
    • DHA
    • 23.05.2021 - 01:57
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 03:27
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    Hakkari'de askeri üs bölgesinde 8 metrelik kar temizleniyor

    Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselirken, Hakkari'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayı biterken de karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

    8 METRELİK KAR KÜTLELERİ TEMİZLENİYOR

    Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliliği karla mücadele ekipleri, çığ ve fırtınanın eskisiyle çukur alanlarda kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

    Hakkari'de askeri üs bölgesinde 8 metrelik kar temizleniyor-Video

    Hakkari de askeri üs bölgesinde 8 metrelik kar temizleniyor #1

    İŞ MAKİNELERİ, KARIN ARASINDA KAYBOLUYOR

    Askeri üs bölge ve bazı yaylaların yolunun açılması için çalışma yapan iş makineleri adeta kar kütleleri arasında kayboluyor.

    Hakkari de askeri üs bölgesinde 8 metrelik kar temizleniyor #2

    Hakkari de askeri üs bölgesinde 8 metrelik kar temizleniyor #3

    Hakkari de askeri üs bölgesinde 8 metrelik kar temizleniyor #4

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