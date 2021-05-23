Yüksekova ilçesine bağlı Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde, Mayıs ayının sonlarında da karla mücadele sürüyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselirken, Hakkari'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayı biterken de karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

8 METRELİK KAR KÜTLELERİ TEMİZLENİYOR

Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliliği karla mücadele ekipleri, çığ ve fırtınanın eskisiyle çukur alanlarda kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Hakkari'de askeri üs bölgesinde 8 metrelik kar temizleniyor-Video

İŞ MAKİNELERİ, KARIN ARASINDA KAYBOLUYOR

Askeri üs bölge ve bazı yaylaların yolunun açılması için çalışma yapan iş makineleri adeta kar kütleleri arasında kayboluyor.