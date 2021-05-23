Hakkari'de askeri üs bölgesinde 8 metrelik kar temizleniyor
Yüksekova ilçesine bağlı Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde, Mayıs ayının sonlarında da karla mücadele sürüyor.
- DHA
- 23.05.2021 - 01:57
- Güncelleme : 23.05.2021 - 03:27
Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselirken, Hakkari'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayı biterken de karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
8 METRELİK KAR KÜTLELERİ TEMİZLENİYOR
Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliliği karla mücadele ekipleri, çığ ve fırtınanın eskisiyle çukur alanlarda kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyor.
Hakkari'de askeri üs bölgesinde 8 metrelik kar temizleniyor-Video
İŞ MAKİNELERİ, KARIN ARASINDA KAYBOLUYOR
Askeri üs bölge ve bazı yaylaların yolunun açılması için çalışma yapan iş makineleri adeta kar kütleleri arasında kayboluyor.