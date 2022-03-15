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    Hakkari'de atık malzemelerden skorsky helikopter yaptı

    Hakkari’de yaşayan Necati Zirek, çocuk yaşta elektrik ve elektronik aletlere merakı sayesinde atıl durumdaki malzemelerden yaptığı skorsky helikopterini havalandırmak için destek istiyor.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 23:18
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 23:20
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    Hakkari'de atık malzemelerden skorsky helikopter yaptı

    Hakkari'de Berçelan Mahallesi’nde babasından kalma toprak damlı evde yaşayan Necati Zirek, atıl durumdaki malzemelerle skorsky helikopter yaptı.

    Çocuk yaşta elektrik ve elektronik aletlere merakı sayesinde endüstri meslek lisesini okuyan, bir süre sanayide ve tornacıda çalışan Zirek, iş yerlerinin kapanması üzerine işsiz kaldı.

    ATIK MALZEMELERDEN SKORSKY HELİKOPTER YAPIYOR

    Toprak damlı evinin bir bölümünü kendi imkanlarıyla atölyeye çeviren Zirek, atıl durumdaki malzemelerle farklı ebatlarda skorsky helikopterler yapıyor.

    Hakkari de atık malzemelerden skorsky helikopter yaptı #1

    HAKKARİ'Yİ TEKNOFEST'TE TEMSİL ETMEK İSTİYOR

    Tek hayalinin yaptığı helikopterleri uçurmak olduğunu ifade eden Necati Zirek, imkan verilmesi halinde Hakkari’yi TEKNOFEST’te temsil etmek istediğini söyledi.

    Hakkari de atık malzemelerden skorsky helikopter yaptı #2

    "TEK HAYALİM HELİKOPTERİ UÇURMAK"

    Zirek, “Endüstri meslek lisesi mezunuyum. Çocukluğumdan beri elektrik, elektronik ve teknolojiye merakım vardı. Bir süre sanayide çalıştım. İş yeri kapanınca boşta kaldım. Evimin bir bölümünü atölyeye çevirdim. Bu defa atıl durumdaki malzemelerle skorsky helikopter yaptım. Tıraş makinesinin motorunu kullanarak pervane sistemine monte ettim. Helikopter şarjla çalışıyor. Her iki pervanenin ayrı düğmesi ve ayrı jakı var. Şu an tek hayalim bu helikopteri uçurmaktır” diye konuştu.

    Hakkari de atık malzemelerden skorsky helikopter yaptı #3


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