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    Hakkari'de bataklığa saplanan inek kurtarıldı

    Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ineğin vatandaşlar ve korucular marifetiyle kurtarıldığını duyurdu.
    • İHA
    • 20.05.2020 - 14:55
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    Hakkari'de bataklığa saplanan inek kurtarıldı

    Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan Mehmet Emin Atasoy’a ait inek, Nehir Sazlığı yakınlarında otlanırken bataklığa saplandı.

    Atasoy, 2 gün boyunca ineğinin başından ayrılmadı.

    KİMSE ÇIKARAMADI

    Köyden gelen vatandaşların desteğiyle yapılan çalışmalar da sonuç vermeyince Atasoy, tek geçim kaynağı için yetkililerden yardım talep etti.

    Hakkari'de inek bataklığa saplandı İZLE

    YALNIZ BIRAKMADI

    Zor şartlarda yaşadığını belirten Atasoy, “Her yeri aradık kurtarmak için fakat bataklık olduğu için kimse gelemedi. Çok üzgünüm, bu inek benim evimin tek geçim kaynağıdır. İneğimi yalnız bırakamıyorum, lütfen yetkililer bana yardım etsin.” dedi.

    KURTARILDI

    Atasoy’un yardım talebine cevap gecikmedi.

    Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Mehmet Emin Atasoy’a ait ineğin kurtarıldığını müjdeledi. Vali Akbıyık, “Vatandaşımızın ineği, Haruna bölgesinde vatandaşlar ve korucular marifetiyle kurtarılmıştır.” dedi.

    AYAĞINDA KÜÇÜK BİR PROBLEM VAR

    Tek geçim kaynağı olan ineği ile evine dönen Atasoy, büyük mutluluk yaşadığını belirtti. İneğine büyük sevgi duyduğunu ve artık yanından ayırmayacağını anlatan Atasoy, yardıma gelen köylülere ve akrabalarına da teşekkür etti.

    Yaşanan olayın ardından köyle gelen veteriner hekim ise Atasoy'a ineğinin ciddi bir sorununun olmadığını, sadece ayağında küçük bir problem bulunduğunu, onun da kısa sürede düzeleceğini söyledi.

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