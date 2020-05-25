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    Hakkari'de belediye ekipleri güvercinleri besledi

    Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaş aç kalan güvercinlerinin beslenmesi için belediye ekiplerinden yardım istedi.
    • İHA
    • 25.05.2020 - 08:55
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    Hakkari'de belediye ekipleri güvercinleri besledi

    Koronavirüs tedbirlerince Arefe günü başlayan ve 4 gün boyunca süren sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşların ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanıyor.

    Hakkari'de hayvansever bir vatandaşın sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle güvercinlerinin iki gündür aç kaldığını ve beslenmeleri gerektiğini bildirmesi üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    BELEDİYE EKİPLERİ GÜVERCİNLERİ BESLEDİ

    Güvercin sahibi ile iletişime geçen ekipler, belirlenen adrese giderek güvercinleri besledi.

    Güvercin besleyen vatandaş ise duyarlılıktan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

    Güvercinlerine yem alamayan vatandaş belediyeden yardım istedi

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