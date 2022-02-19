Yüksekova ilçesi kırsalında hayvanları için dağdan brandalarla ot indiren besiciler, üzerlerine çığ düşmesinden saniyelerle kurtuldu.

Yüksekova’ya 34 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyünün Ericik mezrasında besiciler, yazın dağda biçtikleri otları yüksek tepelerde istifleyerek, kış mevsiminde ise karlar üzerinde brandalarla köye indiriyor.

Dün sabah besiciler, otları almaya gittiklerinde düşen çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

"ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİK"

Çığ düşmeden önce büyük gürültü duyduklarını belirten Ahmet Ayhan, "Yaz aylarında bu tepelerde biçtiğimiz otları bir yerde istifliyoruz. Yolumuz olmadığı için kış aylarında kızaklarla veya brandalarla tepelerde indiriyoruz. Bu sabah gittiğimizde brandalara yüklediğimiz ot balyaları indirme esnasında birden büyük bir ses geldi. Sesin gelmesiyle birlikte brandalarımız bırakıp yamaçlara doğru kaçtık. Saniyeler içinde çığdan kurtulduk. Bulunduğumuz alana çığ indi. Korku içinde kaldık. İleride de koyunlarımız vardı. Ne yapacağımıza şaşırdık. Ölümle burun buruna geldik" dedi.

Hakkari'de besiciler, çığdan son anda kurtuldu VİDEO



"ÖLÜMDEN KURTULDUK, HALA ETKİSİNDEYİZ"

Nejdet Yılmaz ise 6 kişi olduklarını dile getirerek, "Ot balyalarını indirirken arkamızdan büyük bir ses geldi. Büyük kar kütleleri gelmeye başladı, ne yapacağımız bilmeden her birimiz farklı yerlere kaçarak çığdan kurtulduk.

Bugün ölümden kurtulduk. Hala etkisindeyiz" diye konuştu.