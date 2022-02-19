Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
551.211
0.48%
BTXN Coin
38.56
0.41%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Açık 5 C

    Hakkari'de besiciler, çığdan son anda kurtuldu

    Yüksekova ilçesi kırsalında hayvanları için dağdan brandalarla ot indiren besiciler, üzerlerine çığ düşmesinden saniyelerle kurtuldu.
    • DHA
    • 19.02.2022 - 23:54
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 00:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'de besiciler, çığdan son anda kurtuldu

    Yüksekova’ya 34 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyünün Ericik mezrasında besiciler, yazın dağda biçtikleri otları yüksek tepelerde istifleyerek, kış mevsiminde ise karlar üzerinde brandalarla köye indiriyor.

    Dün sabah besiciler, otları almaya gittiklerinde düşen çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    "ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİK"

    Çığ düşmeden önce büyük gürültü duyduklarını belirten Ahmet Ayhan, "Yaz aylarında bu tepelerde biçtiğimiz otları bir yerde istifliyoruz. Yolumuz olmadığı için kış aylarında kızaklarla veya brandalarla tepelerde indiriyoruz. Bu sabah gittiğimizde brandalara yüklediğimiz ot balyaları indirme esnasında birden büyük bir ses geldi. Sesin gelmesiyle birlikte brandalarımız bırakıp yamaçlara doğru kaçtık. Saniyeler içinde çığdan kurtulduk. Bulunduğumuz alana çığ indi. Korku içinde kaldık. İleride de koyunlarımız vardı. Ne yapacağımıza şaşırdık. Ölümle burun buruna geldik" dedi.

    Hakkari'de besiciler, çığdan son anda kurtuldu VİDEO

    "ÖLÜMDEN KURTULDUK, HALA ETKİSİNDEYİZ"

    Nejdet Yılmaz ise 6 kişi olduklarını dile getirerek, "Ot balyalarını indirirken arkamızdan büyük bir ses geldi. Büyük kar kütleleri gelmeye başladı, ne yapacağımız bilmeden her birimiz farklı yerlere kaçarak çığdan kurtulduk.
    Bugün ölümden kurtulduk. Hala etkisindeyiz" diye konuştu.

    Hakkari de besiciler, çığdan son anda kurtuldu #1

    Hakkari de besiciler, çığdan son anda kurtuldu #2

    Hakkari de besiciler, çığdan son anda kurtuldu #3

    Hakkari de besiciler, çığdan son anda kurtuldu #4

    Hakkari de besiciler, çığdan son anda kurtuldu #5

    Hakkari de besiciler, çığdan son anda kurtuldu #6

    Hakkari de besiciler, çığdan son anda kurtuldu #7


    İlginizi Çekebilir

    Osmaniyeli mobilyacı, topaç oyuncağı unutulmasın diye şehir şehir geziyor
    Kültür Sanat

    Osmaniyeli mobilyacı, topaç oyuncağı unutulmasın diye şehir şehir geziyor

    Bodrum'da sıcak havayı gören denize koştu
    Yaşam

    Bodrum'da sıcak havayı gören denize koştu

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Görüş Bildir