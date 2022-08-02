Petrol
99.97
-0.19%
Euro
18.3709
0.01%
Dolar
17.8868
0.01%
Altın
1.018
-0.10%
Borsa
2656
2.47%
Bitcoin
418.745
-0.51%
BTXN Coin
9.53
-3.24%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    Hakkari'de duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı

    Yüksekova ilçesinde duvar içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
    • 02.08.2022 - 02:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'de duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Şemdinli yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İçerden çıkmaya çalışan kedi, duvar deliğinden geçtiği sırada sıkıştı.

    Sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

    İHA'nın haberine göre; kediyi fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

    Balyozla duvarın kırılmasıyla kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.

    Hakkari'de duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı - VİDEO

    Hakkari de duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı #1

    Hakkari de duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı #2

    Hakkari de duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı #3

    Hakkari de duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı #4

    Hakkari de duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı #5


    İlginizi Çekebilir

    Tuvana Türkay ile İzzet Antebi Bodrum'da aşka geldi
    Magazin

    Tuvana Türkay ile İzzet Antebi Bodrum'da aşka geldi

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Kars’ta tarlalarda yüzde 100'lük rekolte artışı yaşandı
    Yaşam

    Kars’ta tarlalarda yüzde 100'lük rekolte artışı yaşandı

    Görüş Bildir