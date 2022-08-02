Yüksekova ilçesinde duvar içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Şemdinli yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İçerden çıkmaya çalışan kedi, duvar deliğinden geçtiği sırada sıkıştı.

Sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

İHA'nın haberine göre; kediyi fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Balyozla duvarın kırılmasıyla kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.

Hakkari'de duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı - VİDEO