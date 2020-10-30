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    Hakkari'de hurma kutularından 25 milyon değerinde eroin çıktı

    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tıra düzenlenen operasyonda, hurma kutuları içerisinde 50 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.
    • DHA
    • 30.10.2020 - 11:43
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    Hakkari'de hurma kutularından 25 milyon değerinde eroin çıktı

     

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İran'dan Hakkari’deki Esendere Gümrük Kapısı'na gelen hurma yüklü tır, riskli olarak değerlendirildi.

    X-ray taramasında tırın yasal yükü içerisinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine arama hangarına alınan tırın yükü boşaltıldı.

    DEDEKTÖR KÖPEKLER TESPİT ETTİ

    Narkotik dedektör köpeklerle aranan tırda köpeklerin hurma kutularına tepki vermesi üzerine kutular açılarak arandı.

    Aramada hurma kutularının iki bölüme ayrıldığı, üstteki bölüme şeffaf hurma paketleri konulduğu ancak kutuların altında oluşturulan kapalı bölmeye uyuşturucu paketleri gizlendiği tespit edildi.

    Hakkari de hurma kutularından 25 milyon değerinde eroin çıktı #1

    PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON LİRA

    115 paket içerisinde piyasa değeri 25 milyon lira olan toplam 50 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hakkari de hurma kutularından 25 milyon değerinde eroin çıktı #2

    Hakkari de hurma kutularından 25 milyon değerinde eroin çıktı #3

    Hakkari de hurma kutularından 25 milyon değerinde eroin çıktı #4

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