Hakkari'de iki husumetli aile barıştı

Hakkari'de Acar ve Akar ailesinin bireyleri arasındaki husumet barışla sonuçlandı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Pinyanışi Aşireti Lideri Orhan Piruzbeyoğlu'nun araya girmesi ile husumet barışla sonlandırıldı.

Biçer Mahallesinde bulunan Orhan Piruzbeyoğlu'nun evinden bir araya gelen kanaat önderleri ve husumetli iki aile bireyleri bir araya geldi. Barış programında konuşan Akbıyık, kentte zaman zaman üzücü olayların yaşadığını söyledi.

"Hakkari'de katıldığımız bu 3'üncü barış oldu"

İki genç arasında yaşanan bir münakaşa sonucu bir gencin rahmetli olduğunu belirten Vali Akbıyık, "Allah'tan öncelikle yaşamını yitiren gence rahmet diliyoruz. Hakkari'nin çok güzel gelenek ve adetleri var. Bu tür üzücü olayları çok hızlı bir şekilde hayatın normalleşmesi için, kanaat önderlerinin desteği ile devletimizin ilgi ve alakası ile hızlı bir şeklide barışla ve huzurla sonuçlanıyor. Burada yine Orhan Piruzbeyoğlu'nun, bizlerin, Hakkari'nin diğer kanaat önderlerinin ilgi ve alakası ile bugün burada hayırlı bir iş için toplandık. Allah'a şükür her iki ailede sabır gösterdiler. İnşallah bu üzücü olaylar bir daha yaşanmaz. Hakkari'de katıldığımız bu 3'üncü barış oldu. İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz. Bu barışların kalıcı olmasını istiyoruz. Kentteki bir huzursuzluk, sadece devleti, polisi ve jandarmayı ilgilendirmiyor. Tüm Hakkarilileri ilgilendiriyor. Burada hayat her şekilde devam ediyor. Ticaret devam ediyor. Millet birbiriyle akraba o yüzden inşallah bu tür olaylar bir daha olmaz. Devlet olarak bizde burada asayişin, huzurun, güvenliğin sağlanmasından sorumluyuz. Bu hayırlı olaydan dolayı biz de çok mutlu olduk emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Barışa katkısı olan herkese teşekkür ederiz"

Pinyanışi Aşireti Lideri Orhan Piruzbeyoğlu ise yaklaşık 20 gün önce tatsız bir olayın yaşadığını söyledi.

Piruzbeyoğlu, "Olay sonrası 20 gün boyunca çok uğraştık. Allah iki aileden de razı olsun, sağduyu gösteridirler. Bu barışta katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Allah bizleri muvaffak etsin. Allah bu memlekete böyle olaylar nasip etmesin. Hakkari'nin hemen hemen hepsi birebiriyle akrabadır. Böyle olayların olmaması için dikkat etmemiz lazım. Memleketin huzurunu bozmaya kimsenin hakkın yoktur. Barışta katkısı olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Barış programına İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Çukurca eski Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti eski İl Başkanı Metin Tekin, kanaat önderleri ve Akar ve Acar ailesi bireyleri katıldı.