Hakkari’de kar nedeniyle kapanan üs yolları yeniden açılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 22 üs bölgesi yolundan 18’i, ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Yüksekova’da kapalı durumda bulunan Beyaztaş, Aslan Garajı, Özgen ve Kalana üs bölgelerine ulaşım sağlamak için ekipler sahada kesintisiz şekilde çalışmaya devam ediyor. İş makineleri, yoğun kar birikintisi ve tipi nedeniyle zorlu koşullarda ilerliyor.

MEHMETÇİK İÇİN GECE GÜNDÜZ MESAİ

Mesai gözetmeksizin görev yapan ekipler, bölgede görev yapan Mehmetçik’in ulaşımdan etkilenmemesi için çalışmaları titizlikle yürütüyor. Yetkililer, tüm üs yollarının en kısa sürede tamamen açılmasının hedeflendiğini belirtti.