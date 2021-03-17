Hakkari'de karga sürüleri görüldü

Yüksekova’da sürü halinde uçan kargalar evlerin çatılarına kondu. İlginç görüntüler cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kargaların toplu haldeki hareketleri dikkat çekti.

Sürü halindeki onlarca karga, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan evlerin çatılarına ve duvarlarına konmaya başladı.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Kargaların akşam saatlerindeki hareketleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Çevrede bulunan vatandaşlar ilk kez bu kadar kargayı bir arada gördüklerini ifade etti.

KAMERALARA YANSIDI

En işlek cadde olarak bilinen Cengiz Topel Caddesi’nde kargaları gören vatandaşlar, cep telefonlarını çıkararak o anları kaydetti.

Hakkari Yüksekova’yı kargalar mesken tuttu VİDEO