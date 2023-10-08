Hakkari'de kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı Yüksekova ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Ömer Dara'nın cansız bedenine ulaşıldı.

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Beşbulak köyünde, sabah saatlerinde evinde çıkan Ömer Dara (80), bir daha dönmemesi nedeniyle endişeye kapılan aile, köy muhtarına ve yakınlarına haber verdi.

Yaşlı adam her yerde arandı

Köyün etrafını karış karış gezen köy sakinleri daha sonra olayı jandarma ve Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bildirdi.

Köye gelen ekipler vatandaşlarla beraber Dara'yı bulmak için seferber oldu.

Cansız bedeni bulundu

Gecenin geç saatlerine kadar köye yakın ova, dere, kuyu, dağ dibi alanlar gezilerek arama ve taramadan geçirilirken, köyden gelen haber üzerine Dara'nın bulunduğu söylendi.

Haberin gelmesi üzerine köye geri dönen ekipler ve vatandaşlar, evinin arka bahçesinde Dara'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Acı haberi duyan akraba ve komşular köye akın ederken, Dara'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

Dara'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morga kaldırılırken, ölüm sebebi yapılan otopsi işleminin ardından belli olacak.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)