Hakkari'de köpekten kaçarken kaza yaptı: 2 yaralı

İHA
Hakkari'de Yüksekova ilçesinde Beşbulak köyünün yakınlarında, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonet, seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Kazada 2 kişi yaralandı
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.
Durumları iyi
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık kurumlarının iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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