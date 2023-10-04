Hakkari'de köpekten kaçarken kaza yaptı: 2 yaralı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Hakkari'de Yüksekova ilçesinde Beşbulak köyünün yakınlarında, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonet, seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Kazada 2 kişi yaralandı

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

Durumları iyi

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık kurumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)