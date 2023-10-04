Hakkari'de köpekten kaçarken kaza yaptı: 2 yaralı
İHA

Hakkari'de Yüksekova ilçesinde Beşbulak köyünün yakınlarında, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonet, seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Kazada 2 kişi yaralandı

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

Hakkari'de köpekten kaçarken kaza yaptı: 2 yaralı

Durumları iyi

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık kurumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)