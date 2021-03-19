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Hakkari'de narkotik köpeği Tipi ile 204 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'de narkotik köpeği Tipi ile 204 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova'da polis ekiplerince yapılan kontrollerde durdurulan kamyonetin dorsesinde, narkotik köpek 'Tipi' ile yapılan aramada 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.