Hakkari'de Nehil Sazlığı'nda yangın

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünü barındıran Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı.

Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı’ndan çıkan dumanlar, Yüksekova şehir merkezi ve çevre köylerinde görüldü. Çevredeki köy sakinleri tarafından Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine ekipler kısa sürede olay yerine gitti.

ÖĞE SAATLERİNDEN BERİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine giden ekipler öğlen saatlerinden beri devam eden yangını söndürmek için mücadeleleri sürüyor. Yardım için Hakkari Orman Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

BATAKLIK, MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Yangın, Nehil Sazlığı’nın orta kısmında çıktığı için araçlar bataklıktan dolayı müdahale demiyor. Ekipler güvenlik önlemlerini alırken, sazlıktaki yangın devam ediyor.