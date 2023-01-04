Yüksekova ilçesinde her yıl ocak ayında 1 metreye ulaşan kar manzaraları ortaya çıkarken bu yıl aynı dönemde bahardan kalma son günler yaşanıyor. Kent sakinleri de güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde beklenen kar yağışı yüzünü göstermedi.

2022'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava şartları, 2023'te de etkisini sürdürüyor.

Yurdun batısında yağış olmazken doğusunda ise bahardan kalma son günler yaşanıyor.

Ocak ayında bahar yaşanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, her yıl ocak ayında kar kalınlığı 1 metreye ulaşıyor.

Öte yandan dondurucu soğuklar da kentte etkili olurken, bu yıl aynı dönemde yaşanan sıcak hava vatandaşları hem şaşırttı hem de sevindirdi.

Güneşin tadını çıkarıyorlar

İHA'nın aktarımına göre; ocak ayına rağmen sıcak havayı fırsat bilen Yüksekovalılar parklara akın ederek, güneşin tadını çıkarıyor.

Hakkari'de ocak ayında bahar yaşanıyor VİDEO



"Bizim memleket kar memleketidir"

Bu sene ocak ayında güneşlendiklerini söyleyen Murat Ural isimli vatandaş, “Önceki senelerde bu ayda bu şekilde dolaşmak hayaldi. Çünkü biz bu ayda 1 metre kar ve dondurucu soğuklarla mücadele ediyorduk. Şimdi ise resmen bahar havasını yaşıyoruz. Bu sıcak havayı fırsat bilerek geziyoruz ve parklarda zaman geçiriyoruz. Çocuklar da şimdi sıcak havanın tadını parklarda oynayarak çıkarıyor. Hem seviniyoruz hem de bu duruma şaşkınız, çünkü bizim memleket kar memleketidir. Allah hayırlara vesile etsin. Malum ocak ayı karla anılırdı, şimdi baktığımda artık baharla anılacak.” dedi.

"Sanırım ocak ayı şaşırmış durumda"

Her sene bu aylarda kar ve dondurucu soğuklardan dolayı sadece zorunlu durumlarda halkın dışarı çıktığını söyleyen Menaf Kancı da, “Biz resmen baharda kalmış günler yaşıyoruz. Ocak ayına girdiğimizde kar ve dondurucu soğuklar asla bitmezdi. Şimdi sanırım ocak ayı şaşırmış durumda. Çünkü ocak ayı bahar ayını yaşatıyor. Biz aslında bu duruma şaşkınız. Biz de bu güzel havanın tadını çıkartıyoruz. İnşallah sıkıntısız hep böyle geçer.” ifadelerini kullandı.