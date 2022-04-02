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    Hakkari'de özel harekat polisleri ilk iftarını açtı

    Hakkari'de görev yapan polisler bir yandan nöbet tutup, diğer yandan iftar açtı.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 20:31
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    Hakkari'de özel harekat polisleri ilk iftarını açtı

    Hakkari'de teröristlere karşı amansız bir mücadele yürüten özel harekat polisleri, kent merkezindeki kale görünümlü üs bölgelerde vatan nöbeti tutuyor.

    NÖBET TUTTUKLARI BÖLGEDE İFTARLARINI AÇTILAR

    Polisler, nöbet tuttukları Kale-2 üs bölgesinde iftarlarını açıyor. İftar saatinde okunan ezanla sofrada bir araya gelen polisler; dua ederek orucunu açarken, arkadaşları da nöbeti devralıyor.

    7/24 NÖBET TUTUYORLAR

    Kentin çevresindeki hakim tepelerde oluşturulan üs bölgelerinde görev yapan özel harekat polisleri, olası terör saldırılarına karşı her türlü hareketliliği de yakından takip ediyor. 7/24 vatan nöbeti tutan polisler, tüm şehit ailelerinin ve gazilerin de Ramazan ayını tebrik etti.

    Hakkari de özel harekat polisleri ilk iftarını açtı #1

    Hakkari de özel harekat polisleri ilk iftarını açtı #2

    Hakkari de özel harekat polisleri ilk iftarını açtı #3

    Hakkari de özel harekat polisleri ilk iftarını açtı #4

    Hakkari de özel harekat polisleri ilk iftarını açtı #5

    Hakkari de özel harekat polisleri ilk iftarını açtı #6

    Hakkari de özel harekat polisleri ilk iftarını açtı #7

    Hakkari de özel harekat polisleri ilk iftarını açtı #8

    Hakkari de özel harekat polisleri ilk iftarını açtı #9


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