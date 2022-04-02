Hakkari'de özel harekat polisleri ilk iftarını açtı
Hakkari'de görev yapan polisler bir yandan nöbet tutup, diğer yandan iftar açtı.
- DHA
- 02.04.2022 - 20:31
Hakkari'de teröristlere karşı amansız bir mücadele yürüten özel harekat polisleri, kent merkezindeki kale görünümlü üs bölgelerde vatan nöbeti tutuyor.
NÖBET TUTTUKLARI BÖLGEDE İFTARLARINI AÇTILAR
Polisler, nöbet tuttukları Kale-2 üs bölgesinde iftarlarını açıyor. İftar saatinde okunan ezanla sofrada bir araya gelen polisler; dua ederek orucunu açarken, arkadaşları da nöbeti devralıyor.
7/24 NÖBET TUTUYORLAR
Kentin çevresindeki hakim tepelerde oluşturulan üs bölgelerinde görev yapan özel harekat polisleri, olası terör saldırılarına karşı her türlü hareketliliği de yakından takip ediyor. 7/24 vatan nöbeti tutan polisler, tüm şehit ailelerinin ve gazilerin de Ramazan ayını tebrik etti.