Hakkari'de pancar toplayan gençlerin kayak keyfi

Dağlardan bitkileri toplayıp, çuvallarına dolduran gençler karda kayarak eğlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Karabağ köyündeki gençler, peynir yapımı başta olmak üzere çeşitli yemeklerde kullanılan bitkileri toplamak için dağa çıktı.

Topladıkları pancarları çuvallarına dolduran gençler, daha sonra evlerine dönmek için hazırlık yaptı.

"KARDA KAYARAK KEYİF YAPTIK"

Karla kaplı yolda ilerleyen gençler, topladıkları pancarın yorgunluğunu kayarak attı.

Yaklaşık bir kilometrelik alanda kayarak eğlenen gençlerden Emin Erez, “Köyden pancar toplamaya çıktık. Karın bulunduğu dağlık ve yüksek bölgede, 1 kilometreye yakın uzunluktaki yamaçtan kendimizi bırakarak kayak yaptık. Hava sıcaklığının hemen hemen 24 derecenin üzerinde hissedildiği bölgede karda kayarak keyif yaptık. Uzun zamandır böyle bir güzellik, böyle bir duygu yaşamamıştım. Çok mutlu oldum. Biz de arkadaşlarla sırtımıza topladığımız pancar torbalarıyla kayarak üzerimizdeki stresi attık.” dedi.

Pancar toplayan gençlerin kayak keyfi