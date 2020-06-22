Hakkari'de PKK'lılara ait mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda, birçok mühimmat ve patlayıcıya el konuldu.

Bölücü terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

18 Haziran'da Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü Hanamir Yaylası'nda düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

Hakkari Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta patlayıcı ve mühimmat bulundu.

PATLAYICILAR İMHA EDİLDİ

Yapılan aramada; toplam ağırlıkları 8 kilo 500 gram olan 5 el yapımı patlayıcı, 32 pil, antitank roketatar mühimmatı, 9 ateşleyici, 4 roketatar sevk fişeği, 15 metre infilaklı fitil, basma düzenekli ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye ve 50 metre patlayıcı yapımında kullanılan elektrikli kablo ele geçirildi.

Patlayıcılar, olay yerinde imha edildi.

TERÖR FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.