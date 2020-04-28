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    Hakkari'de PKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildi

    Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.
    • DHA
    • 28.04.2020 - 17:36
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    Hakkari'de PKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildi

    Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Yapılan çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı Oğul köyü kırsalına operasyon düzenlendi.

    EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ

    Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, 50 kilo amonyum nitratla hazırlanmış TNT, C4 ve fitille güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 12’li pil bloku ve uzaktan komuta alıcısı ele geçirildi.

    Tespit edilen el yapımı patlayıcı, imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.

    Hakkari'de PKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildi ViDEO

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