Dolar
7.6833
-1.4266%
Euro
9.0751
-1.2373%
Altın
1875.93
0.6486%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.188
-0.8169%
Bitcoin
124082.83
0.7588%
EXEN Coin
12.32
1.23%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Hakkari'de PKK'ya ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

    Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-2 Cilo" operasyonunda patlayıcı ve mühimmat bulundu.
    • AA
    • 11.11.2020 - 16:55
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 17:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'de PKK'ya ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde Yüksekova'da, PKK'lı teröristlerin araziye sakladığı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

    Konuya ilişkin açıklama Hakkari Valiliği'nden yapıldı.

    OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

    Açıklamada; "Yıldırım-2 Cilo" operasyonunda, Yüksekova ilçesine bağlı Keçili Mahallesi kırsalında tespit edilen sığınakta 11 el bombası, 11 el bombası fünyesi, 8 roketatar antitank mühimmatı, 9 sevk fişeği, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1175 biksi mühimmatı, C3-C4 patlayıcı madde ele geçirildiği ifade edildi.

    Bölgede operasyon devam ediyor.

    Hakkari de PKK ya ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir