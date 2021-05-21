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    Hakkari'de rögara düşen kadın kurtarıldı

    Rögara düştüğünü söyleyerek yardım isteyen kadın, daha sonra irtibat sağlanamayınca ilçedeki onlarca rögar aranarak 7 saat sonra bulundu.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 15:10
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    Hakkari'de rögara düşen kadın kurtarıldı

    Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de evinden çıkan Raziye Tuna, bir süre sonra ortadan kayboldu.

    Saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'Rögara düştüm' ihbarı üzerine ekipler, harekete geçti.

    Bir süre sonra yardım istenen telefon numarasına ulaşılamazken, 112 sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, ilk telefon sinyalinin alındığı bölgede arama yaptı.

    SAATLERCE ARANDI

    Bölgedeki onlarca rögara bakıldı. Ancak Tuna, bulunamadı.

    Aramalarını sürdüren ekipler, saat 02.00 saralarında ilçe girişindeki Yazlı Kampı civarında başka bir rögara baktı.

    Burada Raziye Tuna'nın sesini duyan ekipler, itfaiye merdiveni ve halatla kurtarma çalışması başlattı.

    Hakkari'de rögara düşen kadın kurtarıldı VİDEO

    Hakkari de rögara düşen kadın kurtarıldı #1

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Tuna, ekiplerin yaptığı çalışmayla yağmur suyu kanalından çıkarılarak, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Sağlık durumu iyi olan Tuna'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

    Hakkari de rögara düşen kadın kurtarıldı #2

    Hakkari de rögara düşen kadın kurtarıldı #3

    Hakkari de rögara düşen kadın kurtarıldı #4

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