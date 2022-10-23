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    Hakkari'de sağanak caddeleri göle çevirdi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirirken, bazı sürücüler ise ilerlemekte zorlandı.
    • 23.10.2022 - 01:55
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    Hakkari'de sağanak caddeleri göle çevirdi

    Hakkari Yüksekova’da, akşamdan sonra etkili olan sağanak yağmur nedeniyle ilçenin birçok noktası adeta sulara gömüldü.

    Yoğun yağışlardan dolayı cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

    Vatandaşlar sağanakta zor anlar yaşadı

    Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş merkezlerine girerek yağmurdan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine su girmesin diye mücadele etti.

    Hakkari'de sağanak caddeleri göle çevirdi - Video

    Hakkari de sağanak caddeleri göle çevirdi #1

    Yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu

    Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücülerin suda ilerlemekte zorlanması cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan ilçenin yüksek kesimleri kar yaşından dolayı beyaza bürünürken, merkezde yağışlar devam ediyor.

    Hakkari de sağanak caddeleri göle çevirdi #2

    Hakkari de sağanak caddeleri göle çevirdi #3

    Hakkari de sağanak caddeleri göle çevirdi #4


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