Hakkari'de şehit olan askerler törenle uğurlandı

PKK'lı teröristlerin üs bölgesine füze atışı yapması sonucu şehit olan askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK, bir üs bölgesine uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu iki askerimizi yaraladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada iki askerimizin, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilmişti.

MSB, BÖLGEYİ ATEŞ ALTINA ALDI

Bölgede tespit edilen hedeflerin, ATAK helikopterleri, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve ateş destek vasıtalarıyla anında yoğun şekilde ateş altına alındığı vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verilmişti.

KURBAN BAYRAMI'NDA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Karaman'ın Başyayla ilçesine bağlı Bozyaka köyüne giden askeri ve mülki erkan, saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in babası Musa ve Şengül Demir'e acı haberi verdi.

Nişanlı olan şehit Demir'in, Kurban Bayramı'nda düğününün olacağı öğrenildi.

ACI HABER MALATYA'YA ULAŞTI

Saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın şehadet haberi de Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Zeynep Yıldız ile resmi nikah kıydığı ancak düğünlerinin henüz gerçekleşmediği, eylülde düğün planı yaptıkları öğrenildi.

2 ŞEHİDİMİZ İÇİN TÖREN

Şehitlerimizi memleketlerine uğurlamak üzere Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda koronavirüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

NAAŞLAR HELİKOPTERLERLE GÖTÜRÜLDÜ

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi. Silah arkadaşları tarafından omuzlarında taşıdığı şehitlerin naaşları helikoptere konuldu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TÖRENE KATILDI

Törene; Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş ve siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.