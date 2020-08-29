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    Hakkari'de şehit düşen Ümit Çıkın, Gaziantep'te toprağa verildi

    Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşüp şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın için Gaziantep'te tören düzenlendi.
    • AA
    • 29.08.2020 - 14:35
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 14:35
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    Hakkari'de şehit düşen Ümit Çıkın, Gaziantep'te toprağa verildi

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşüp şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın cenazesi, Hakkari'deki törenin ardından Gaziantep'e getirildi.

    Sabaha karşı kente getirilen Çıkın'ın naaşı, törenin düzenleneceği Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

    Hakkari'de şehit düşen Ümit Çıkın, Gaziantep'te toprağa verildi VİDEO

    TÖRENE ÇOK SAYIDA İZİM KATILDI

    Buradaki törene şehidin annesi Safiye ve babası Ahmet Çıkın ile yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Sait Kiraz ile Müslüm Yüksel, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile diğer ilgililer katıldı.

    Hakkari de şehit düşen Ümit Çıkın, Gaziantep te toprağa verildi #1

    ŞEHİT ABİSİNİN GÖZYAŞLARI

    Tören sırasında tabutun başına gelen şehidin ağabeyi İbrahim Çıkın tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin babası Ahmet Çıkın'ın da törende metanetini koruduğu gözlendi.

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de şehidin annesi Safiye Çıkın ile yakından ilgilendi.

    İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Asri Mezarlık'ta defnedildi.

    Hakkari de şehit düşen Ümit Çıkın, Gaziantep te toprağa verildi #2

    Hakkari de şehit düşen Ümit Çıkın, Gaziantep te toprağa verildi #3

    Hakkari de şehit düşen Ümit Çıkın, Gaziantep te toprağa verildi #4

    Hakkari de şehit düşen Ümit Çıkın, Gaziantep te toprağa verildi #5

    Hakkari de şehit düşen Ümit Çıkın, Gaziantep te toprağa verildi #6

    Hakkari de şehit düşen Ümit Çıkın, Gaziantep te toprağa verildi #7

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