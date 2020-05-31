Hakkari’de şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Hakkari’de şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Keşif ve gözetleme görevi yapan güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan askerler için tören düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde keşif ve gözetleme faaliyeti yapan askerlere bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda, iki asker şehit oldu bir asker yaralandı.

Yapılan saldırı sonucu şehit olan askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

ŞEHİT OLAN İKİ ASKER İÇİN DUA EDİLDİ

Koronavirüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Hakkari’de şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Şehitlerin naaşları silah arkadaşları tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu.

Şehit Bora'nın cenazesi memleketi Tokat'a, şehit Günay'ın cenazesi de Hatay'a gönderilmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve siyasi parti temsilcileri katıldı.