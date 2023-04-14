Hakkari'de sel sularına kapılan inek telef oldu Günlerdir aşırı yağış alan Hakkari’de, sel sularına kapılan bir inek telef oldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Hafta başından bu yana Doğu Anadolu Bölgesi, sağanağın etkisi altında…

Aşırı yağış, Hakkari'nin Şemdinli ile Derecik ilçelerinde sele neden oldu.

Birçok köprü ve arazi de selden zarar gördü.

İnek, sel sularına kapıldı

Derecik’e bağlı Samanlı köyü sakinlerinden Übeydullah Yalçın’ın ineği de sel sularına kapıldı.

Hayvanı kurtarmak için bazıları büyük çaba sarf etti ancak başarılı olamadı.

Telef oldu

Uzun süre sürüklenen inek, telef oldu.

İneğin sel sularında sürüklenme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.