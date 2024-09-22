Hakkari'de seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü

İHA

Hakkari’de etkili olan yağışlar nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları tehlike saçıyor..

Önceki gün Van’dan Hakkari’ye seyir halinde olan Yusuf Türkoğlu yönetimindeki otomobilin üzerine 1. Tünel mevkiinde dağdan kopan kaya parçası düştü.

YARA ALMADAN KURTULDU

Sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

"ŞANS ESERİ ÖN KOLTUKTA KİMSE YOKTU"

Yusuf Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Van’dan Hakkari’ye gelirken 1. Tünel mevkiinde dağdan düşen kaya parçası aracımın üzerine düştü. Şans eseri kayanın düştüğü ön koltukta kimse yoktu, yoksa Allah korusun kurtulma şansı yoktu.



Yağışlı havalarda sürekli kayalar düşüyor. Kayanın üzerine düştüğü aracımın ön camı patladı ve araç içinde hasar var. Ölümden kıl payı kurtuldum, verilmiş sadakam varmış.