Hakkari’de şiddetli fırtına çatıların uçmasına neden oldu

Hakkari’de şiddetli fırtına çatıların uçmasına neden oldu

Hakkari'de iftar sonrası etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına üç binanın çatısını uçurdu.

Hakkari'de iftardan sonra, şiddetli yağmur etkili oldu.

Berçelan Mahallesi'nde ikamet eden Naif Yaşar, Ekrem Aldemir ve Salih Taş’a ait üç ayrı binanın çatısı uçtu.

Fırtına ayrıca mahalle içerisinde bir elektrik direğinin devrilmesine neden oldu.

Fırtınanın etkisi ile uçan çatıların kereste ve saçları mahalle içerisinde cadde ve sokaklara dağıldı.

Olay yerine Hakkari Belediyesi itfaiyesi gelerek vatandaşların çatılarına ulaşması için gerekli yardımlar sağladı.

SAHURA KADAR ÇATI ONARDILAR

Öte yandan, vatandaşlar devam eden yağıştan evlerinin etkilenmemesi için sahur vaktine kadar çalışarak çatılarına branda örtüp, küçük çapta onarım çalışmaları yaparak geçici önlemler almaya çalıştılar.

Korku ve paniğe neden olan afette şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binaların çatılarında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ"

Bina sahiplerinden Naif Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle çatılarının uçtuğunu ifade ederek, mağdur olduklarını söyledi.

Yaşar, ''İftardan sonra evde oturuyorduk yağmur yağdı ve rüzgar aniden evi salladı. Biz deprem oldu diye korktuk. Çatıdan büyük bir ses çıktı. Hemen yukarı çıktık rüzgar çatıyı komple uçurdu. Üç evde çatılar zarar gördü. Şu anda yağmur yağıyor çok mağdur bir durumda kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Branda ile çatının yarısını kapatmaya çalıştık” şeklinde konuştu.