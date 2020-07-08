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    Hakkari’de siyah maskeyle hastaneye girilemeyecek

    Uzmanların koruyucu özelliğinin olmadığını aylardır ifade ettiği siyah maskelere ilk kez yasak getirildi. Hakkari Devlet Hastanesi'ne siyah maske ile girişler yasaklandı.
    • DHA
    • 08.07.2020 - 13:51
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    Hakkari’de siyah maskeyle hastaneye girilemeyecek

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hakkari Devlet Hastanesi’nde bir dizi yeni önlem alındı.

    Bu kapsamda vatandaşların hastaneye siyah maske ile girmeleri yasaklandı.

    İLK KEZ BİR HASTANE YASAKLADI

    Kullanımı artan siyah maskelerin koruyucu özelliğinin olmadığını birçok kez ifade edilse de ilk kez bir hastanede yasak getirilmiş oldu.

    DUYURUSU YAPILDI

    Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, resmi internet sitesinde gerekli duyuruyu yaptıklarını belirtirken, hastaneye de bilgilendirici afişler asıldığı aktarıldı.

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