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Hakkari’de siyah maskeyle hastaneye girilemeyecek

Hakkari’de siyah maskeyle hastaneye girilemeyecek

Uzmanların koruyucu özelliğinin olmadığını aylardır ifade ettiği siyah maskelere ilk kez yasak getirildi. Hakkari Devlet Hastanesi'ne siyah maske ile girişler yasaklandı.