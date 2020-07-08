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- Hakkari’de siyah maskeyle hastaneye girilemeyecek
Hakkari’de siyah maskeyle hastaneye girilemeyecek
Uzmanların koruyucu özelliğinin olmadığını aylardır ifade ettiği siyah maskelere ilk kez yasak getirildi. Hakkari Devlet Hastanesi'ne siyah maske ile girişler yasaklandı.
- DHA
- 08.07.2020 - 13:51
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hakkari Devlet Hastanesi’nde bir dizi yeni önlem alındı.
Bu kapsamda vatandaşların hastaneye siyah maske ile girmeleri yasaklandı.
İLK KEZ BİR HASTANE YASAKLADI
Kullanımı artan siyah maskelerin koruyucu özelliğinin olmadığını birçok kez ifade edilse de ilk kez bir hastanede yasak getirilmiş oldu.
DUYURUSU YAPILDI
Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, resmi internet sitesinde gerekli duyuruyu yaptıklarını belirtirken, hastaneye de bilgilendirici afişler asıldığı aktarıldı.