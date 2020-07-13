Hakkari'de terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari’nin Derecik ilçesinde jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'ya ait bir sığınak yakaladı.

Hakkari Valiliği, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, “10 Temmuz 2020 günü ilimiz Derecik ilçesi Yeşilova köyü kırsal alanında yapılan operasyonda tespit edilen 1 adet sığınak içerisinde 6 adet RPG 7 antitank roketatar mühimmatı, 1 adet 10 kilogram TNT ile güçlendirilmiş EYP (El Yapımı Patlayıcı), 1 adet el telsizi, 4 adet EYP düzeneğinde kullanılan dörtlü pil bloğu, 1 adet EYP düzeneğinde kullanılan sekizli pil bloğu, 1 adet EYP düzeneği ateşleyicisi, 1 adet basma düzenekli EYP, 1 EYP ile tuzaklanmış top mühimmatı, 400 metre bakır kablo, 20 metre elektrikli kablo, 2 adet delici kırıcı kutusu, 6 adet çeşitli boy ve ebatlarda delici kırıcı ucu, 1 adet pense ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.