Çukurca ve Şemdinli'de PKK'lı teröristlere EYP ve yaşam malzemesi bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, arama tarama faaliyetleri kararlılıkla sürüyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucu terör örgütü PKK’ya ait iki girişli, yaklaşık 30-35 metre uzunluğunda yaşam alanı olarak kullanılan bir mağara tespit edildi.

MAĞARA İÇİNDE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mağara içerisinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde 266 adet Dragunov Mühimmatı ve 1 EYP tespit edilerek imha edildi." bilgisi paylaşıldı.

Hakkari'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi VİDEO

ŞEMDİNLİ'DE TOP MÜHİMMATI BULUNDU

Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere ait 6 el yapımı patlayıcıyla güçlendirilmiş top mühimmatı, kablo ve fünye ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR

Önceki gün ilçeye bağlı Tütünlü köyü kırsalında teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda 6 el yapımı patlayıcı ile güçlendirilmiş top mühimmatı, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 10 metre kablo, 2 elektrik infilaklı fitil ile güçlendirilmiş fünye ve uyku tulumu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''