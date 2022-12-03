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    Hakkari'de teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

    Hakkari Yüksekova kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat, el bombası ve patlayıcı ele geçirildi.
    • 03.12.2022 - 23:33
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    Hakkari'de teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

    Çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

    Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlere ait 1 adet 60 mm. havan, 1 adet bixi makinalı tüfek, 1 adet PM 98 uzi makinalı tabanca, 9 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 47 adet 60 mm. havan mühimmatı, 13 adet el bombası, 9 adet anti tank RPG 7 mühimmatı, 500 adet 7,62 mm. fişek, 12 adet 12,7 mm. fişek , 50 adet av tüfeği fişeği,  200m infilaklı fitil, 2 kilogram kara barut, 50 adet dinamit lokumu, 27 adet şarjör, 1 adet bixi tamburu, 1 adet jeneratör, 2 adet sırt çantası, 2 EYP basma düzeneği ve 8 adet kalaşnikof dipçiği ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

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