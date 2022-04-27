Petrol
103.77
-0.80%
Euro
15.66
-0.57%
Dolar
14.81
0.08%
Altın
899.17
-0.79%
Borsa
2451
1.37%
Bitcoin
583.507
1.69%
BTXN Coin
20.00
-1.18%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Hakkari'de teröristlerin sığınağına operasyon düzenlendi

    İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka- 2 Operasyonu kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında teröristlerin sığınağından 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • 27.04.2022 - 18:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'de teröristlerin sığınağına operasyon düzenlendi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında Hakkari Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen operasyonlarda teröristlerin kullandığı bir sığınak ortaya çıkarıldı.

    Sığınakta yapılan aramada uyuşturucu madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    Sığınaktan 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi

    Konu ile ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Hakkari Jandarma Komutanlığı'nca, Yüksekova ilçesi kırsalında devam ettirilen Eren Abluka- 2 operasyonu kapsamında, 27 Nisan 2022 tarihinde PKK bölücü terör örgütünün kullandığı bir sığınakta yapılan arama tarama faaliyetinde 12 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ayrıca, aynı sığınakta; 1 adet piknik tüpü, 1 adet güneş paneli, 1 adet sırt çantası, 1 adet akü ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirilerek, sığınak imha edilmiştir. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir."

    Hakkari de teröristlerin sığınağına operasyon düzenlendi #1


    İlginizi Çekebilir

    Mustafa Varank, milli gözlem uydusu İMECE'yi inceledi
    Teknoloji

    Mustafa Varank, milli gözlem uydusu İMECE'yi inceledi

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Güneş'i karartma projesindeki büyük tehlike
    Teknoloji

    Güneş'i karartma projesindeki büyük tehlike

    Görüş Bildir