Hakkari'de tesisteki yavru alabalıklar telef oldu

Sümbül Dağı'ndaki karların erimesiyle taşan dere üzerindeki yaklaşık 1 ton yavru alabalık telef oldu.

Zararlarının büyük olduğunu dile getiren tesis sahibi İdris Sofioğlu, yetkililerden yardım istediklerini dile getirdi.

BALIKLAR YAKLAŞIK 10 SAAT SUSUZ KALDI

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin deresi, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'nın zirvesindeki karların erimesi ile birlikte taştı.

Taşan dere, yılda ortalama 250 bin ton üretim yapan alabalık tesisine de zarar verdi. Tesis sahibi Çallı, derenin taşmasıyla birlikte tesisi besleyen suyun kesildiğini söyledi.

Balıkların yaklaşık 10 saat susuz kaldığını belirten Çallı, bu nedenle yaklaşık 1 ton yavru alabalığın telef olduğunu belirterek, "Eriyen kardan dolayı sular yükseldi ve derenin taşmasına neden oldu. Her yıl benzer bir sorun yaşıyoruz. Bugün de yaklaşık bir ton balığımız telef oldu. Balıklar yenecek durumda değil. Sorunun giderilmesi için yaklaşık 350 metre uzunluğunda boru döşememiz lazım. Ama imkanımız olmadığı için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.