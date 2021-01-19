Hakkari'de tipi çıkınca, cenaze aracı yolda kaldı
Tipi çıkmasıyla birlikte Yüksekova'daki cenaze konvoyu, 2 saat boyunca köy yolunda mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasının ardından, konvoy köye ulaştırıldı.
- DHA
- 19.01.2021 - 17:55
- Güncelleme : 19.01.2021 - 17:59
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki hastanede hayatını kaybeden 67 yaşındaki Abdurrahman Altun, defnedilmek üzere köyüne götürülmek istendi.
Altun'un cenazesi, ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Kadıköy köyüne defnedilmek üzere yola çıktı.
MAHSUR KALDILAR
15 araçlık konvoydakiler, köy yolunun 7'nci kilometresinde kar ve tipiye yakalanarak yolda mahsur kaldı.
Yaklaşık 2 saat yolda bekleyip ilerleyemeyen konvoydakilerin yardımına, Yüksekova Özel İdare Şantiye Şefliği ekipleri yetişti.
KONVOY KÖYE ULAŞTI
Olay yerine gelen karla mücadele ekiplerinin yarım saat süren yol açma çalışmasının ardından cenaze konvoyu köye ulaştı. Altun, köyde toprağa verildi.