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    Hakkari'de toprağa gömülü 191 kilo eroin ele geçirildi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı Köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide toprağa gömülü 191 kilo eroin ele geçirildi.
    • DHA
    • 20.08.2021 - 19:06
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    Hakkari'de toprağa gömülü 191 kilo eroin ele geçirildi

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova merkeze bağlı Güldalı Köyü kırsal alanında uyuşturucu bulunduğu ihbarı aldı.

    4 ÇUVAL İÇERİSİNDE 191 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

    İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerin kullanıldığı operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 çuval içerisinde araziye gömülü vaziyette toplam 191 kilo eroin ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

    Hakkari de toprağa gömülü 191 kilo eroin ele geçirildi #1

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