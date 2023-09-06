Hakkari'de unutulmayan gelenek! Doğal mağaralar buzdolabı olarak kullanılıyor Bölgedeki köy halkı, atalarından kalan 1 asırlık geleneği sürdürerek soğuk hava deposu olarak kullandığı doğal mağaralara yiyecek bırakıyor.

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DHA

Yurdun doğusunda vatandaşların yaşam şartları oldukça dikkat çekiyor.

Doğal bir yaşam süren bölge halkı, asırlık geleneklerini de sürdürüyor.

Hakkari'nin merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 165 haneli Taşbaşı köyünde oturanlar da atalarından miras kalan 1 asırlık geleneği devam ettiriyor.

Doğal mağaralar buzdolabı amacıyla kullanılıyor

Köylüler, ataları tarafından düzenlenip, soğuk hava deposu olarak kullanılan doğal mağaraları, bugün de aynı işlevi ile kullanıyor.

Köylüler, topladıkları pancarı, yaptıkları yağ, yoğurt ve otlu peynir ile diğer yiyecekleri bu mağaralarda saklıyor.

Özellikle yazın depolanan bu yiyecekler, kışın taze bir şekilde sofralar geliyor.

"Yazın buzdolabı yerine kullanıyoruz"

Menaf Demir, "Bu doğal mağaralardan yaklaşık 1 asırdır faydalanıyoruz. Yazın havalar sıcak olduğu için, dağlarda topladığımız çeşitli pancar otlarını, otlu peyniri ve süt ürünlerini burada muhafaza ediyoruz. Burası çok serin. Bu doğal mağaraları, yazın buzdolabı yerine kullanıyoruz. Kışın gelişi ile bu ürünlerimizi burada çıkartıyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)