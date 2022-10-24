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    Hakkari’de üzerine yıldırım düşen genç öldü

    Dönüş hazırlığı yapan çobanlara yardım etmek için yaylaya giden, dönüş yolunda da üzerine yıldırım düşen 24 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
    • 24.10.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 16:40
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    Hakkari’de üzerine yıldırım düşen genç öldü

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Adaklı köyünde yaylaya giden Şaban Soydan’ın üzerine yıldırım düştü.

    Havaların soğuması üzerine dönüş hazırlığı yapan sürünün çobanlarına yardım etmek için yaylaya gittiği öğrenilen 24 yaşındaki genç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Otopsi yapılacak

    DHA'nın haberine göre feci ölüm, sağlık ekiplerine bildirildi.

    Bölgeye giden ekipler inceleme yaparken, Şaban Soydan'ın cenazesi otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    Hakkari’de üzerine yıldırım düşen genç öldü #1

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