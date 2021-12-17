Euro
17.7998
-0.05%
Dolar
15.7042
0.15%
Altın
907.88
0.07%
Borsa
2.279
5.38%
Bitcoin
748.340
2.64%
BTXN Coin
39.26
-0.07%
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    Hakkari’de yoğun kar yağışı

    Hakkari'de meteoroloji uzmanlarınca yağacağı duyurulan kar, yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili olmaya başladı.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 02:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari’de yoğun kar yağışı

    Hakkari’nin yüksek kesimleri ve şehir merkezi lapa lapa kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

    4-5 GÜN ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

    Hakkari il genelinde 4-5 gün boyunca şiddetli kar yağışları bekleniyor.

    Bazı vatandaşlar ise kar yağışının bu şekilde devam etmesi halinde birçok köy yolun ulaşıma kapanabileceğini belirttiler.

    Hakkari’de yoğun kar yağışı #1

    Hakkari’de yoğun kar yağışı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir