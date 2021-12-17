Hakkari’de yoğun kar yağışı
Hakkari'de meteoroloji uzmanlarınca yağacağı duyurulan kar, yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili olmaya başladı.
- İHA
- 17.12.2021 - 02:35
Hakkari’nin yüksek kesimleri ve şehir merkezi lapa lapa kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.
4-5 GÜN ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Hakkari il genelinde 4-5 gün boyunca şiddetli kar yağışları bekleniyor.
Bazı vatandaşlar ise kar yağışının bu şekilde devam etmesi halinde birçok köy yolun ulaşıma kapanabileceğini belirttiler.