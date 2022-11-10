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    Hakkari'de yol asfaltlama çalışması gerçekleştirildi

    Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi tarafından yürütülen yol asfaltlama çalışması devam ediyor.
    • 10.11.2022 - 08:28
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    Hakkari'de yol asfaltlama çalışması gerçekleştirildi

    Hakkari'de Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, göreve başladıkları ilk gün Şemdinli ilçesinde 'asfaltsız hiçbir mahallemiz ve sokağımız kalmayacak' şiarıyla hareket ettiklerini söyledi.

    "Şimdi de asfaltı olmayan sokaklarımızda sıcak asfalt çalışmalarına başladık"

    İHA'nın haberine göre Saklı, “Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Yeni Mahalle Bahri Yılmaz Sokağı'nda sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyerek, birim yetkililerinden bilgi aldık. İlçemizin bütün mahallelerini sıcak asfalta kavuşturduk. Şimdi de asfaltı olmayan sokaklarımızda sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Kış ayı başlamadan bir an önce yol hizmetlerimizi bitirmeye çalışıyoruz” dedi.

    Hakkari de yol asfaltlama çalışması gerçekleştirildi #1

    Hakkari de yol asfaltlama çalışması gerçekleştirildi #2

    Hakkari de yol asfaltlama çalışması gerçekleştirildi #3


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