Hakkari'de yolcu minibüsünde 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de yolcu minibüsündeki bir yolcunun üzerinden 2 kilo metamfetamin çıktı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri bir yolcu minibüsünü durdurup arama yaptı.

Yolcu minibüsünde yaptığı arama sonucunda bir kişinin üzerinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

BELİNE SARILI KUŞAKTA SAKLAMIŞ

İl jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Yüksekova-Van karayolundaki Yeniköprü Uygulama Noktası'nda bir yolcu minibüsünü durdurararak arama yaptı.

Şüpheli hareketlerde bulunan bir yolcunun yapılan üst aramasında beline sarılı kuşakta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Yolcu gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.