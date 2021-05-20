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    Hakkari'de yolcu minibüsünde 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Hakkari'de yolcu minibüsündeki bir yolcunun üzerinden 2 kilo metamfetamin çıktı.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 02:17
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    Hakkari'de yolcu minibüsünde 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri bir yolcu minibüsünü durdurup arama yaptı.

    Yolcu minibüsünde yaptığı arama sonucunda bir kişinin üzerinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

    BELİNE SARILI KUŞAKTA SAKLAMIŞ

    İl jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Yüksekova-Van karayolundaki Yeniköprü Uygulama Noktası'nda bir yolcu minibüsünü durdurararak arama yaptı.

    Şüpheli hareketlerde bulunan bir yolcunun yapılan üst aramasında beline sarılı kuşakta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Yolcu gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

     

    Hakkari de yolcu minibüsünde 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi #1

     

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