Hakkari'de yolcu minibüsünde 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de yolcu minibüsündeki bir yolcunun üzerinden 2 kilo metamfetamin çıktı.
- DHA
- 20.05.2021 - 02:17
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri bir yolcu minibüsünü durdurup arama yaptı.
Yolcu minibüsünde yaptığı arama sonucunda bir kişinin üzerinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.
BELİNE SARILI KUŞAKTA SAKLAMIŞ
İl jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Yüksekova-Van karayolundaki Yeniköprü Uygulama Noktası'nda bir yolcu minibüsünü durdurararak arama yaptı.
Şüpheli hareketlerde bulunan bir yolcunun yapılan üst aramasında beline sarılı kuşakta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Yolcu gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.