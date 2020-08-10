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- Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit
Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit
Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.
- AA
- 10.08.2020 - 07:55
- Güncelleme : 10.08.2020 - 07:55
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi.
2 ÖZEL HAREKAT POLİSİ ŞEHİT OLDU
Kazada araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit oldu.
Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.