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    Hakkari’deki bir düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı

    İş adamı Aydın Çiftçi’nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile öğretmen Tuba Egin dünyaevine girdi. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı, damat ise 2 milyon 200 bin TL topladı.
    • 23.05.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 13:37
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    Hakkari’deki bir düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı

    Hakkarili çinko madeni işletmecisi Aydın Çiftçi’nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile 4 yıl önce tanıştığı Diyarbakırlı öğretmen Tuba Egin hayatını birleştirdi.

    Çift için Hakkari’nin Üzümcü köyü Derav Mahallesi’ndeki evlerinin önünde düğün yapıldı.

    Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.

    Geline 2,5 kilo altın

    Düğünde davetliler, gelin ve damada takı takmak için adeta yarıştı.

    Geline yaklaşık 2,5 kilo altın takılırken, damat için de dolar ve TL olarak 2 milyon 200 bin TL toplandı.

    Hakkari’deki bir düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı #1

    “Çok mutluyuz”

    Damadın babası Aydın Çiftçi, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınları ve arkadaşlarına teşekkür ederek, “Türkiye’nin birçok yerinden, hatta yurt dışından konuklarımız burada. Çiftimizin 4 yıl önce Diyarbakır’da başlayan arkadaşlıkları düğünle sonuçlandı. Çok mutluyuz. Burada hoşgörü ortamı oluştu. Farklı kesimlerden vatandaşlar bir arada olmak bizim için ayrıca mutluluk verici.” dedi.

    DHA’ya konuşan damat Cengiz Çiftçi ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

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