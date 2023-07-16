Hakkari'deki Cilo buzullarında kayıp 4 kişi bulundu Cilo buzulları bölgesinde bölgede kaybolan 4 kişiden 2'si bölgedeki ekiplerin çalışması sonucu yaralı kurtarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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AA & Ensonhaber

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, buzulların bulunduğu bölgeye gezmeye giden 18 doğaseverden 4'ünün kaybolduğu ihbarının yapıldığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve karakol ekiplerinin yönlendirildiğini belirten Akbıyık, Kara Kuvvetleri Komutanlığının da helikopter desteği verdiğini kaydetti.

Kayıp 4 kişiden 2'si yaralı kurtarıldı

Helikopterle bölgeyi havadan incelediğini ifade eden Akbıyık, ekiplerin fedakarca yürüttüğü çalışma sonucu kayıp 4 kişiden 2'sinin yaralı kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirten Akbıyık, buz kütlesi altında ulaşılamayan 2 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün gezi amacıyla merkeze bağlı Kırıkdağ köyü Cennet-Cehennem Yaylası Cilo Buzulları bölgesine giden 18 kişilik kafilede bulunan 4 kişinin buzulların altına düştükleri ihbarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: