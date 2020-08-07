Haliç Köprüsü'nde ikinci bakım çalışması başlıyor

Haliç Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 4 aşamalı olarak gerçekleştirilecek Haliç Köprüsü bakım çalışmaları 18 Temmuz'da başlamıştı.

Yoğun trafiğe neden olan çalışmanın ikinci etabı bu gece başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına devam edilecek.

DERZ YENİLEME ÇALIŞMASI 14 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak trafik akışı tek şeritten sağlanacak.

Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.