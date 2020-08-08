Dolar
7.2907
0.859%
Euro
8.5326
-0.9265%
Altın
2035.04
-1.3663%
Borsa
1060.59
2.5319%
G. Altın
477.149
-0.4753%
Bitcoin
84407.38
-1.3494%
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C
    Haliç Köprüsü'ndeki çalışmalar trafiği kilitledi

    Haliç Köprüsü'ndeki çalışmalar trafiği kilitledi

    Haliç Köprüsü'nde ilk bölümü tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı saat 24.00'ten itibaren başladı.
    • AA
    • 08.08.2020 - 11:48
    • Güncelleme : 08.08.2020 - 11:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Haliç Köprüsü'ndeki çalışmalar trafiği kilitledi

    Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışması devam ediyor.

    Bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayan, köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışmasının ikinci etabı, 14 Ağustos'ta tamamlanacak.

    2 ŞERİT 7 GÜN KAPALI

    Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapalı olacak. Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

    Haliç Köprüsü'ndeki çalışmalar trafiği kilitledi ViDEO

    ALTERNATİF GÜZERGAHLARI KULLANIN

    Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.

    Haliç Köprüsü ndeki çalışmalar trafiği kilitledi #1

    Haliç Köprüsü ndeki çalışmalar trafiği kilitledi #2

    Görüş Bildir