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    Haliç Köprüsü’ndeki tadilat işlemleri başladı

    Haliç Köprüsü Edirnekapı-Okmeydanı yönü gece saatlerinde başlayan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bir hafta boyunca kapalı olacak.
    • İHA
    • 18.07.2020 - 06:12
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    Haliç Köprüsü’ndeki tadilat işlemleri başladı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın Haliç Köprüsü’ndeki ilk etabı başladı.

    SAĞLI SOLLU 2 HAFTALIK ÇALIŞMA

    Gece saatlerinde başlayan çalışma ile köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatılacak.

    İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.

    Haliç Köprüsü’ndeki tadilat işlemleri başladı #1

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