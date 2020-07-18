Haliç Köprüsü’ndeki tadilat işlemleri başladı

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Haliç Köprüsü Edirnekapı-Okmeydanı yönü gece saatlerinde başlayan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bir hafta boyunca kapalı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın Haliç Köprüsü’ndeki ilk etabı başladı.

SAĞLI SOLLU 2 HAFTALIK ÇALIŞMA

Gece saatlerinde başlayan çalışma ile köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatılacak.

İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.