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- Haliç Köprüsü’ndeki tadilat işlemleri başladı
Haliç Köprüsü’ndeki tadilat işlemleri başladı
Haliç Köprüsü Edirnekapı-Okmeydanı yönü gece saatlerinde başlayan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bir hafta boyunca kapalı olacak.
- İHA
- 18.07.2020 - 06:12
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın Haliç Köprüsü’ndeki ilk etabı başladı.
SAĞLI SOLLU 2 HAFTALIK ÇALIŞMA
Gece saatlerinde başlayan çalışma ile köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatılacak.
İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.