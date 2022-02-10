İstanbul'un Fatih ilçesindeki Haliç suyun rengi kahverengiye dönüşürken, balıkçılar da denizde balık kalmadığını söyledi.

Cibali sahiline gelen vatandaşlar ve balıkçılar, denizin renginin kahverengi olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

KONNEKTÖRLER ÇALIŞMIYOR, LAĞIM DENİZE AKIYOR

Sahilde balıkçılık yapan Mustafa Keklik, 2 gündür Haliç'in suyunun renginin böyle olduğunu, lağım suyunun da buraya aktığını söyledi.

Konnektörlerin çalışmaması nedeniyle suyun çamurlu olduğunu ifade eden Keklik, suda devir daim olmadığını belirtti.

Haliç'in suyu yeniden kahverengiye döndü - VİDEO

HALİÇ'İN BERRAK SUYU BULANDI, BALIK KALMADI

Eskiden Haliç'in suyunun berrak olduğunu anlatan Keklik, "Şu anda hiçbir balık yok. Eskiden çinekop, lüfer, istavrit, izmarit her şey çıkıyordu." dedi.

"YAĞMUR, HALİÇ'İN SUYUSUNUN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Balıkçı Adem Değirmenci de yağmur nedeniyle Haliç'in suyunun çamur rengini aldığını anlattı. Eskiden 2-3 kilogram balık tuttuğunu kaydeden Değirmenci, bugün sadece bir balık tutabildiğini söyledi.