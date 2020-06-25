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    Haliç'te metroya maskesiz binmek istedi, olay çıkarttı

    Metroya maskesiz binmek isteyen bir kadın, turnikeden geçişine izin vermeyen güvenlik görevlisiyle tartıştı.
    • DHA
    • 25.06.2020 - 09:49
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    Haliç'te metroya maskesiz binmek istedi, olay çıkarttı #1

    İstanbul'da Haliç Metro İstasyonu'na gelen bir kadın, metroya maskesiz binmek istedi.

    Duraktaki güvenlik görevlisi ise kadının turnikelerden geçişine izin vermedi.

    MASKESİZ KADIN OLAY ÇIKARTTI

    Bunun üzerine kadınla güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Metroya maskesiz binmek isteyen kadın, güvenlik görevlisinin üzerine yürüyerek maske takmadan da metroya binebileceğini söyledi.

    Haliç'te metroya maskesiz binmek istedi, olay çıkarttı ViDEO

    "POLİS KİM"

    Metroya maskesiz bir şekilde binmekte diretince güvenlik görevlisi, olayı polise bildirdi. Sinirlerine hakim olamayan kadın "Polis kim" diyerek bağırdı.

    Maskesiz yolcu ve yanındaki kişi daha sonra metro istasyonundan uzaklaştı.

    Haliç'te metroya maskesiz binmek istedi, olay çıkarttı #2

    Haliç'te metroya maskesiz binmek istedi, olay çıkarttı #3

    Haliç'te metroya maskesiz binmek istedi, olay çıkarttı #4

    Haliç'te metroya maskesiz binmek istedi, olay çıkarttı #5

    Haliç'te metroya maskesiz binmek istedi, olay çıkarttı #6

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